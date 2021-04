Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La 11e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale (AN) s’est clôturée jeudi après-Lê Thu Phương midi à Hanoï, en présence, entre autres, des hauts dirigeants du Parti, de l’Etat, du gouvernement et de l’AN.

Prenant la parole, le président de l’AN Vuong Dinh Hue a déclaré qu'après 12 jours de travail, la 11e session de la 14e législature de l’AN avait achevé tous les contenus fixés et a remporté un très bon succès. L’AN a fait le bilan, de manière intégrale, le travail des agences de l'appareil d'État au cours du mandat 2016-2021, examiné et décidé du travail du personnel et des questions importantes.

L’AN a passé beaucoup de temps à discuter et à évaluer les rapports de travail de l'Assemblée nationale, du président, du gouvernement, des agences de l'Assemblée nationale, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, de l'audit d'État.

L’AN a convenu qu'au cours du dernier mandat, malgré de nombreuses difficultés, les agences de l'appareil d'État avaient bien rempli les fonctions, les tâches et les pouvoirs et créé les réalisations importantes.

Le président a affirmé la position du plus haut dirigeant du Parti et de l'État, promu les relations intérieures comme extérieures, édifiant le bloc de grande union nationale et contribuant activement à l’édification nationale. Le gouvernement et le Premier ministre ont démontré clairement le dynamisme, la créativité et la rigueur dans la direction, l'administration et la mise en œuvre constante des objectifs fixés, créant de nombreux changements positifs dans le développement socio-économique, en particulier obtenant les résultats impressionnants dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Le travail de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême a connu de nombreux changements positifs, répondant aux exigences de la lutte contre la criminalité et les violations de la loi. L'Audit d'État a affirmé de plus en plus son rôle actif dans l’édification d’un système financier national sain.

Selon Vuong Dinh Hue, l’AN a examiné et décidé de libérer des fonctions de dirigeants, d'élire et de ratifier des titres dans l'appareil d'État. L’AN a reconnu et apprécié le dévouement et la responsabilité de l'ancienne présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan, des vice-présidents de l’AN, des membres du Comité permanent de l’AN et d'autres dirigeants des époques.



L’AN a examiné et adopté la Loi sur la prévention et la lutte contre la drogue (amendée). Il s'agit de la 73e loi et aussi de la dernière loi promulguée par l’AN au cours de son 14e législature.

Le perfectionnement du personnel lors de cette session était une étape importante pour que les agences de l'État s'acquittent correctement de leurs tâches et de leurs pouvoirs, notamment pour achever en 2021 les tâches de développement socio-économique lié à la prévention et à la lutte contre la pandémie de COVID-19, à la préparation aux élections des députés de la 15e Assemblée nationale et des membres des conseils populaires à tous niveaux pour les mandats 2021-2026.



Lors de la séance de clôture, avec 436/437 députés présents qui ont voté pour (représentant 90,83% du nombre total des députés), l’AN a adopté la Résolution sur le travail du mandat 2016-2021 de l'AN, du président, du gouvernement, des agences de l'AN, de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, de l’Audit d'État. - VNA