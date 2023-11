Hanoï, 23 novembre (VNA) - La 11e Conférence régionale Asie-Pacifique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) s'est clôturée le 23 novembre à Hanoï.

La 11e Conférence régionale Asie-Pacifique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) s'est clôturée le 23 novembre à Hanoï. Photo : VNA

Ayant pour thème «Asie-Pacifique: se tenir prêt aux catastrophes», cette conférence s’est déroulée du 20 au 23 novembre.

Les participants ont discuté des mesures visant à protéger les populations vulnérables et partagé des expériences concernant la mise en œuvre des activités humanitaires.



S'exprimant lors de la séance de clôture, la présidente de la Croix-Rouge du Vietnam, Bùi Thi Hoà, a déclaré que les délégués avaient souligné les défis et les opportunités, démontrant ainsi leur souci de protéger les groupes vulnérables. Ils ont également partagé leurs expériences pratiques dans la recherche d'approches plus adaptées et de solutions innovantes. Les discussions ont ouvert une nouvelle réflexion, partagé des idées profondes et fourni des recommandations constructives.



Elle a exprimé l'espoir qu'après l'événement, les délégués apporteront avec eux un esprit de coopération, un engagement en faveur de l'action humanitaire et une détermination à apporter des changements efficaces pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et le mouvement humanitaire aux niveaux régional et mondial.

Maha Barjas Hamoud Al Barjas, vice-président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a pour sa part estimé que cette conférence avait été un grand succès. Elle a salué les efforts déployés par le Vietnam dans l’organisation de cet évènement, en particulieur l'hospitalité, l'enthousiasme et le dévouement des bénévoles de l'Association de la Croix-Rouge vietnamienne.

L'événement a discuté des questions liées à chaque Société nationale de la Croix-Rouge ainsi que des principaux défis humanitaires de l'époque pour trouver des solutions durables et fiables, rester prêt à répondre aux catastrophes et s'engager à faire plus et à aller plus loin. - VNA