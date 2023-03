Hau Giang (VNA) – Un projet visant à soutenir les moyens de subsistance des populations et à renforcer les capacités communautaires de s'adapter au changement climatique dans la province de Hau Giang (Sud) pour la période 2023-2025, a été lancé le 28 mars.



Le projet est mis en œuvre par le Service de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Hau Giang, en collaboration avec l'Agence sud-coréenne de coopération internationale au Vietnam (KOICA Vietnam) et l’organisation sud-coréenne Merry Year International (MYI).



Il s’agit d’un projet non gouvernemental mis en œuvre à travers deux programmes. L’un concerne la recherche sur le développement rural et le soutien à l'adaptation au changement climatique des infrastructures de la province. L’autre porte sur l’organisation d'un programme de stages pour les étudiants de la Faculté de développement rural de l’Université de Can Tho pour étudier le développement rural dans la province.



Selon Kim Choo In, secrétaire général de MYI, son organisation, le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural et la Faculté de développement rural établiront un système d'évaluation des risques climatiques, et construiront davantage de stations de surveillance de la salinité des eaux de surface…



D'ici 2025, le projet construira cinq stations supplémentaires de surveillance de la salinité dans le district de Long My. De plus, MYI entend mener divers programmes tels que l'éducation à l'adaptation au changement climatique ainsi que le soutien financier aux producteurs agricoles touchés par le changement climatique et ceux qui ont des difficultés dans la vie.-VNA