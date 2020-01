Hanoi, 4 janvier (VNA) - Le Premier ministre vient de décider de reconnaître sept sites historiques et architecturaux du pays en tant que vestiges nationaux spéciaux.

Les rizières en terrasse de Mù Cang Chai (Yên Bai). Photo : luhanhvietnam.com

Ces sites sont le défilé de Chi Lang de la province de Lang Son (Nord), la vieille citadelle de Xuong Giang de Bac Giang, le mont Non Nuoc de Ninh Binh, le vestige historique et le site pittoresque de Sâm Son de Thanh Hoa, les rizières en terrasse de Mù Cang Chai d’Yên Bai, la maison communale de Dai Phùng de Hanoi, l’ensemble des pagodes, temples et maisons communales dédiés aux deux soeurs Trung de Hanoi.

Le gouvernement a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et aux autorités des localités concernées de gérer ces sites, conformément à la loi sur le patrimoine culturel. -VNA