La convention de parrainage a été signée le 20 février à Hanoï par le groupe CJ Vietnam et l’Administration des sports du Vietnam.Selon le directeur général de l’Administration des sports du Vietnam, Dang Ha Viet, les cultures vietnamienne et sud-coréenne présentent de nombreuses similitudes, permettant de dynamiser la coopération entre les deux pays dans divers domaines dont le sport.Avec la volonté de promouvoir le taekwondo – un art martial traditionnel sud-coréen, CJ Group s'est engagé à accompagner le développement de ce sport au Vietnam. Ces dix dernières années, la coopération bilatérale a abouti à des fruits importants, dont des médailles de l'équipe vietnamienne de taekwondo, contribuant au renforcement de l’amitié entre les deux pays.La convention de parrainage pour la période 2023-2024 marque un progrès dans le développement des relations durables et à long terme entre les deux parties, a souligné Dang Ha Viet.