La Garde côtière sud-coréenne cherche des membres d'équipage à bord d'un bateau de pêche qui a pris feu le 20 novembre dans les eaux à l'ouest de l'île de Jeju . Photo: Yonhap

Jeju (VNA) - Un bateau de pêche transportant huit membres d'équipage a pris feu mercredi dans les eaux au large de l'île sud-coréenne de Jeju, faissant six disparus dont cinq Vietnamiens, a déclaré la Garde côtière.



Un incendie s'est déclaré sur le navire de 29 tonnes vers 3h18 (heure locale) dans des eaux à environ 74 kilomètres au sud-est de l'île d'Udo près de Jeju.



Parmi les trois Sud-Coréens et cinq Vietnamiens à bord, deux Sud-Coréens ont été sauvés jusqu'à présent, et les opérations de recherche sont toujours en cours.



Des conditions météorologiques défavorables ont entravé les efforts pour éteindre l'incendie et chercher les membres d'équipage, a déclaré un officier de la Garde côtière. -VNA