La cérémonie de remise de cinq marins indonésiens. Photo: VNA

Soc Trang (VNA) - Le commandement des gardes-frontières de Soc Trang a remis jeudi cinq pêcheurs indonésiens du bateau Jagat Raya, secourus dans les eaux de Soc Trang, à l'agence maritime de Can Tho, pour les ramener à leur pays.

Ces cinq pêcheurs, de nationalité indonésienne, sont Ajiong (né en 1976), Arif Munandar (né en 2000), Atiam (né en 1978), Cito (né en 1976) et Akiu Efendi (né en 1994). Ils sont dans un état de santé stable et ont terminé une période de quarantaine selon les règles sanitaires vietnamiennes pour prévenir l'épidémie de COVID-19.

Le 27 avril, des cadres du poste de garde-frontière de Vinh Hai ont reçu des informations sur deux pêcheurs étrangers qui avaient dérivé dans les eaux de la commune de Vinh Hai, ville de Vinh Chau. Ils ont emmené ces deux personnes vers une station médicale.

Le matin du 28 avril, le poste de garde-frontière de Vinh Chau a reçu un autre étranger portant un gilet de sauvetage en détresse dans les eaux du quartier de Vinh Phuoc.

L'après-midi du 29 avril, le Commandement des gardes-frontières de la province de Soc Trang a reçu deux autres marins indonésiens du navire Jagat Raya qui avait coulé et disparu le 27 avril. Ces deux hommes sont Cito (né en 1976) et Akiu Efendi (né en 1994) qui avaient été sauvés par des pêcheurs vietnamiens et transportés sur la terre ferme par le navire SAR 413 du Centre de coordination de la recherche et du sauvetage maritimes de la région N°3.

A 7h00 le 26 avril, le navire Jagat Raya, avec à bord sept marins indonésiens, avait quitté le port de My Thoi dans la province d’An Giang (Sud) pour les Philippines. À 21h00 le même jour, ce navire transportant 230 tonnes de riz s'était échoué à la bouée N°3, chenal Dinh An, à environ 5 milles marins au sud-est de la côte de Dong Hai, province de Tra Vinh (Sud).

Le 1er mai, le Consulat général d'Indonésie a envoyé une lettre au Commandement des gardes-frontières de la province de Soc Trang (Sud), afin de le remercier pour avoir sauvé ces marins. -VNA