Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - Le ministère des Transports et des Communications (MTC) prévoit de commencer les travaux sur cinq grands projets de transport d’ici la fin de l’année.

Cette information a été révélée par Uong Viet Dung, chef du bureau du MTC, lors d'une réunion à Hanoi pour examiner les performances du ministère au cours des six premiers mois et définir les tâches pour le reste de l'année.

Ils s’agissent des sections de l'autoroute Ho Chi Minh, à savoir le carrefour du marché de Chu et de Trung Son, Rach Soi - Ben Nhat, Go Quao - Vinh Thuan, Chon Thanh - Duc Hoa et Hoa Lien - Tuy Loan avec le pont Dai Ngai.

De nombreux projets clés ont été mis en service au cours du premier semestre de cette année, y compris des tronçons de l'autoroute Nord-Sud de l'Est tels que Mai Son - National Highway 45, Phan Thiet - Dau Giay, Vinh Hao - Phan Thiet et Nha Trang - Cam Lam.

La modernisation de la section Hanoi - Vinh, une partie de la ligne ferroviaire Hanoi - Hô Chi Minh-Ville ainsi que la rénovation de la section Vinh - Nha Trang ont également été achevées, a indiqué M. Dung.

Trois projets ferroviaires dans le cadre du plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025 ont été lancés, comprenant deux tronçons Hanoi – Vinh, Vinh - Nha Trang et un projet de modernisation des gares au Nord.

D'autres projets tels que l’autoroute Nord-Sud de l’Est en deuxième phase (2021 - 2025), l'aéroport international de Long Thanh, le terminal T3 de l'aéroport international de Tan Son Nhat, la modernisation du passage Cai Mep - Thi Vai, la rénovation des routes vers les ports de Nam Nghi Son sont également accélérés, tout en satisfaisant aux exigences en termes de délai et de qualité. -VNA