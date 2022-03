La 1ère décentralisation du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO - Burkina Faso) au Vietnam. Photo: Comité d'organisation.

Hanoi (VNA) - Pour la 1ère fois, un panorama du cinéma africain est à l’affiche à Hanoi. Les ambassades de Belgique et du Maroc au Vietnam, la Représentation régionale pour l’Asie et le Pacifique de l’Organisation Internationale de la Francophonie et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, souhaitent ainsi promouvoir la diversité sur les écrans.



Cet événement se déroulera du 11 au 14 mars prochain au Studio national du Film documentaire et scientifique, à Hanoi.



La 1ère décentralisation du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO - Burkina Faso) au Vietnam vous offrirait une occasion exceptionnelle de découvrir quatre chefs d’œuvres du cinéma africain, retraçant les différents horizons de ce Continent: A mile in my shoes (Maroc), L’œil du cyclone (Burkina Faso), Félicité (Sénégal) et La miséricorde de la jungle (Rwanda).

A travers ces œuvres cinématographiques, l’Afrique se dessine dans sa complexité et son mystère, plein de beautés naturelles, de chaleur humaine et d’espoir, mais aussi de défis d’ordres ethnique et social.



Ces quatre fictions, parmi les meilleurs films des dernières éditions du FESPACO, ont obtenu bon nombre de prix lors de Festivals prestigieux dans le monde.



Le FESPACO, le plus grand festival de cinéma africain, créé en 1969, se déroule tous les deux ans dans la capitale du Burkina Faso. -VNA