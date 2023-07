Le port Gemalink du chef-lieu de Phu My prêt à recevoir de gros cargos de l'étranger. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon un rapport récemment mis à jour par Vietnam Report en 2023, le Top 50 des entreprises publiques prestigieuses et efficaces (VIX50 en abrégé), a enregistré la première apparition d'un certain nombre d'entreprises dans l’aviation, l’industrie, la plastique, les transports, le pétrole…pour leurs efforts et résultats impressionnants obtenus au cours de la récente période pleine d’évolutions.

Dans la liste du VIX50 2023, il y a 29 entreprises ayant une capitalisation supérieure à un milliard de dollars, 25 entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de dollars et 43 entreprises enregistrant un bénéfice supérieur à 1.000 milliards de dongs (42 millions de dollars).

Le secteur bancaire est toujours dominant dans le VIX50 avec 15 représentants, suivi du secteur immobilier avec six représentants ; du groupe de construction et matériaux de construction, cinq représentants ; du groupe de transport et de logistique, quatre représentants ; des aliments et des produits chimiques, chacun quatre.

Selon Vu Dang Vinh, directeur général de Vietnam Report, 2023 est considérée comme une année charnière et très importante pour l'économie vietnamienne. A l'heure actuelle, quelques évolutions positives comme la maîtrise du taux de change et l'inflation, une hausse des prix à la consommation ( 3,29%) au cours des 6 premiers mois de 2023... créent les conditions pour que la Banque d'État baisse les taux d'intérêt pour soutenir l'économie. En outre, la récente visite au Vietnam du président sud-coréen et d’une importante délégation commerciale a ouvert des opportunités de coopération et amélioré les flux d'IDE dans un avenir proche. Cependant, ces changements ne suffissent pas à écraser l'atmosphère morose qui domine le tableau économique. La menace d’une récession persiste dans un monde instable.

Au premier semestre de 2023, le nombre total d'entreprises nouvellement créées et d'entreprises reprenant leurs activités a atteint 113.600 entreprises, en baisse de 2,9% sur un an. Photo :VNA



La croissance du PIB du Vietnam cette année pourrait tomber à 6 %. L'économie mondiale s'est affaiblie, entraînant une baisse des commandes, la production et les activités commerciales des entreprises ont alors continué de se contracter. Selon l'Office général des statistiques, au cours du premier semestre de l'année, les exportations ont diminué de 12,1% par rapport à la même période en 2022. Le nombre total d'entreprises nouvellement créées et d'entreprises reprenant leurs activités a atteint 113.600 entreprises, en baisse de 2,9% sur un an.

La pression d'une éventuelle récession se fait sentir et presque toutes les entreprises seront confrontées à des défis en matière d'augmentation des revenus et à des risques de réduction des marges cette année. Etre prudent devant toutes les fluctuations du marché est devenu un choix populaire pour les entreprises, a déclaré Vu Dang Vinh.



Cependant, à l'intérieur de toutes les crises, aux moments les plus difficiles, peuvent également surgir de nouvelles idées et opportunités, a-t-il constaté, ajoutant que les entreprises avaient le droit de choisir comment transformer leurs activités commerciales de manière appropriée. En fait, avec la planification, l’allocation des ressources et l’élaboration d’une stratégie appropriée, les entreprises peuvent non seulement survivre à des périodes de turbulences, mais aussi avoir le potentiel de gagner des parts de marché à mesure que l'économie se redresse. Une récession économique devient une excellente occasion pour les entreprises de repenser leur stratégie, d'établir leurs relations, d'investir dans leur marque et d'augmenter considérablement leur part de marché.



En des temps difficiles comme le présent, les entreprises doivent, à la fois, être prudentes dans la gestion des risques et chercher activement les opportunités. -VNA