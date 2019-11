Hanoi, 27 novembre (VNA) - Le plan d'exportation de 21,5 milliards de dollars en 2019 du secteur du cuir et de la chaussure est très proche, car après 10 mois, ce secteur a généré 17,67 milliards de dollars en mettant à profit les accords de libre-échange (ALE) avec les principaux marchés.

Les exportations de cuir et chaussures du Vietnam devraient atteindre plus de 21,5 milliards de dollars en 2019. Photo d'illustration/DNVN

Selon le Département général des douanes, ces 10 derniers mois, les exportations de chaussures, de sacs à main et de parapluies ont atteint 17,67 milliards de dongs, en progression de 11,5% sur un an, dont 14,06 milliards de chaussures, avec plus de 3 milliards de sacs à main. Avec le rythme actuel, le chiffre d’affaires à l’export du secteur du cuir et de la chaussure devrait atteindre 21,7-21,8 milliards cette année, dépassant l’objectif de 21,5 milliards.Le rapport du département de l’export-import (ministère de l'Industrie et du Commerce) sur la production et les résultats commerciaux du secteur du cuir et de la chaussure ces 10 derniers mois, a également noté une croissance constante, avec de nombreux signes positifs pour les derniers mois de 2019 et les années suivantes, tout en maintenant un avantage concurrentiel sur les marchés traditionnels.«Sur le marché américain, la suppression des politiques préférentielles pour les chaussures exportées de Chine et d'Inde crée des opportunités de concurrence plus favorables pour les chaussures vietnamiennes. D'autre part, l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), entré en vigueur début 2019, permet au secteur d’élargir les marchés des Amériques, avec des possibilités d'accéder à des marchés potentiels tels que Mexique et Canada», a déclaré le directeur adjoint du département de l’export-import Tran Thanh Hai.