Le livre Chất Michelle - Becoming

Hanoi (VNA) - First News - Tri Viêt vient de publier officiellement les mémoires les plus attendues par les lecteurs vietnamiens, Chất Michelle (Devenir), de l’ex-Première Dame américaine Michelle Obama.



Peu de temps après sa sortie aux États-Unis, l'autobiographie de Michelle Obama est devenue un phénomène d'édition, devenant les mémoires les plus vendues de tous les temps.



Lancées pour la première fois aux États-Unis, après seulement deux semaines de publication, les mémoires de Michelle Obama se sont vendues à plus de 2 millions d'exemplaires rien qu'en Amérique du Nord. La semaine suivante, le livre a signé un contrat de cession de droits d'auteur traduit en 45 langues. Après seulement 4 mois de publication, 10 millions de livres ont été lus. Selon NBC News, ce chiffre a battu tous les records du nombre d'exemplaires vendus en matière d’œuvres mémoires dans l'histoire de l'édition mondiale. En dehors des États-Unis, ce livre est également très populaire au Canada, au Danemark, en Angleterre, en Finlande, en Allemagne, en Norvège, au Portugal, à Singapour... et constitue l'autobiographie la plus vendue en France et en Corée, au Japon, en Espagne, en Italie, en Pologne et dans de nombreux autres pays, selon le New York Times.



Dans son discours en France, Michelle Obama a déclaré: "Il est difficile de déterminer votre valeur dans ce monde, surtout lorsque vous êtes une femme. Je connais ma valeur et je peux la convertir en argent". En effet, la valeur du copyright des mémoires de Michelle Obama est déjà très importante. Selon le Financial Times, la maison d’édition Penguin Random, l'éditeur du livre, a déclaré avoir payé 65 millions de dollars pour deux mémoires de l'ancien président Obama.



Devenir officiellement une unité de traduction de ce mémoire spécial inspirant en vietnamien et publié au Vietnam, la compagnie First News - Tri Viêt a participé à la vente aux enchères, a rigoureusement sélectionné et surpassé les marchandises des dizaines d'unités d'édition avec une valeur de redevance record. Les mémoires de Michelle détiennent actuellement un record de cession de droits d'auteur et il n'y a jamais eu un livre dans le monde acheté par le Vietnam avec autant de records.



Un travail élaboré et très bien conçu



Chất Michelle est un travail élaboré et très bien conçu de renommée mondiale, un livre précieux qui mérite une place prioritaire sur l'étagère familiale. Il s’agit de l’un des ouvrages phares célébrant le 25e anniversaire de l’établissement de First News - Tri Viêt.



Ce livre important depuis les premières nouvelles concernant l’achat du droit d’auteur a été publié par de nombreuses unités au Vietnam souhaitant coopérer à la publication. First News a accordé à Tiki.vn les droits exclusifs sur Chất Michelle en 60 jours avec des exigences strictes. Sous les conditions préalables des représentants de l’ex-Première Dame américaine Michelle Obama en matière de droit d'auteur, ce livre ne peut pas être falsifié, passé en contrebande au Vietnam sous quelque forme que ce soit, y compris ebook, pdf, audio en ligne.



Le livre est la véritable histoire de la vie de l’ex-Première Dame américaine Michelle Obama, depuis sa naissance dans une famille de la classe moyenne à Chicago jusqu'à ce qu'elle devienne la femme la plus puissante des États-Unis, également la première dame du premier président noir dans l'histoire de cette nation. Becoming n'est pas seulement un souvenir vivant de l'expérience très personnelle d'une femme à l'esprit téméraire, il illustre également les tranches de l'histoire américaine pleines de hauts et de bas et de gaieté dans la vie de Michelle Obama, de son enfance à la Maison Blanche.



Michelle Obama est non seulement l'une des rares femmes au monde à pouvoir transmettre la vie, inspirer et vivre pour des millions de personnes dans le monde avec une expérience et un but rares: "Le succès ne dépend pas de combien d’argent on a gagné, mais de la différence que vous apportez à la vie des autres".



En lisant le livre, on voit une Amérique très différente dans la vision particulière d'une femme intellectuelle, forte et douce. "Je dois d'abord admettre que rien ne me rend plus intéressée par la lecture d'un bon livre. Quand j'ai lu Becoming, j'ai soudainement réalisé que les mémoires de Michelle étaient un livre vraiment spécial. Je suis non seulement amoureuse mais aussi très fière de Michelle. Le livre est le partage de son cœur, très honnête, attrayant, charismatique et puissant", partagé par la reine des médias, Oprah Winfrey, la figure la plus influente au monde selon le magazine Forbes.