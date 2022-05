Hanoi (VNA) - Au cours des 4 premiers mois de l'année, les automobiles finies importées au Vietnam provenaient principalement de Thaïlande, d'Indonésie et de Chine.

Photo d'illustration : SaigonTimes

Selon le Département général des douanes, en avril dernier, 13.238 automobiles finies ont été importées au Vietnam soit un bond de 28,1% par rapport au mois précédent.Pour les 4 premiers mois de l'année, le Vietnam a importé 36.989 voitures finies de toutes sortes, en baisse de 26,3 % en rythme annuel, soit plus de 300 unités/jour. 81% étaient de moins de 9 places.Les voitures finies de toutes sortes importées au Vietnam au cours des 4 premiers mois de l'année provenaient principalement de Thaïlande, d'Indonésie et de Chine, dont 16.752 unités importées de Thaïlande (-35,1 % en glissement annuel); 11.016 unités d'Indonésie (-20,6 %) et 5.432 de Chine (-17,6 %).Selon l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), en avril, 42.359 voitures ont été vendues sur le marché vietnamien, en hausse de 40% en glissement annuel.Les impressionnantes ventes de voitures en avril découlent de la politique préférentielle de réduction de 50 % des frais d'immatriculation pour les voitures assemblées dans le pays, qui expirera le 31 mai. Un grand nombre de clients se précipitent pour acheter des voitures afin de profiter des incitations.- CPV/VNA