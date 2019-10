Chaque jour, 500 entreprises sont créées et reprennent leurs activités. Photo: fr.dangcongsan.vn



Hanoi (VNA) - Selon le Département général des statistiques, en octobre, le nombre de nouvelles entreprises créées s’est élevé à plus de 12.000. Le nombre de celles ayant repris leurs activités a fortement augmenté, de trois fois de plus par rapport au mois précédent et +109,9% sur un an.

Pour ces dix premiers mois de l’année, 114.400 nouvelles entreprises ont été créées, pour un capital total de plus de 1.434.400 milliards de dongs, + 4,4% en nombre et +28,5% en capital en glissement annuel.



Le capital social moyen d'une entreprise nouvellement créée a atteint 12,5 milliards de dongs, +23,1% par rapport à la même période de 2018. Ces nouvelles entreprises ont créé 1.024.500 emplois, +4,4% en variation annuelle.



Avec 1.893.400 milliards de dongs de relèvement de capital social de 33.100 entreprises déjà en activité, le total du capital social ajouté à l'économie au cours des 10 premiers mois de 2019 a atteint plus de 3,3 billiards de dongs.



Les nouvelles entreprises créées ces dix derniers mois sont principalement opérationnelles dans le secteur du service (82.000 entreprises, 71,7% du total) ; l’industrie et la construction (30.700, 26,8%); l’agriculture, de la sylviculture et l’aquaculture (1.700, 1,5%)…



Dans le même laps de temps, 34.900 sociétés ont repris leurs activités, +24,8% sur un an et 34.500 ont dû les suspendre, +34,8%. Par ailleurs, plus de 13.500 entreprises ont rempli les formalités de dissolution, +1,3%. -CPV/VNA