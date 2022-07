Des jeunes Viet Kieu visitent le natal du President Ho Chi Minh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – En plus des contributions intellectuelles, chaque jeune Vietnamien résidant à l’étranger (Viet Kieu) sera un "ambassadeur" du Vietnam, stimulant la coopération avec des individus et organisations étrangers et promouvant de bonnes valeurs du Vietnam dans leurs pays d’accueil, a déclaré à la presse Mai Phan Dung, vice-président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger.

Selon Mai Phan Dung, le Camp d’été du Vietnam est organisé annuellement pour des jeunes Vietnamiens exemplaires à l’étranger.

Cela témoigne de l’attention du Parti et de l’Etat accordée aux jeunes, leur permettant d’en savoir plus sur la situation socio-politique, de découvrir la culture, l’histoire et de beaux sites du pays natal, et d’échanger avec les jeunes dans le pays.

Mai Phan Dung, vice-président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger. Photo: VNA



L’occasion également pour nourrir leur patriotisme, exprimer leur gratitude envers des ancêtres, mais également promouvoir les valeurs culturelles uniques du Vietnam, a-t-il partagé.

Il a indiqué que le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger et le ministère des Affaires étrangères avaient d’ores et déjà organisé de nombreuses activités en vue d’établir une connexion entre les jeunes Viet Kieu et des organes et organisations nationaux, dont le concours d’innovation Hack4Growth 2020, le programme mondial de mentorat pour V-Strartups (GMPV).

Après deux ans d’interruption en raison de la pandémie, le Camp d’été du Vietnam 2022 fait son retour du 19 juillet au 3 août.

Quelques 108 délégués âgés de 16 à 24 ans, représentant la jeune génération des Vietnamiens à l’étranger, participeront au programme qui se déroulera dans neuf villes et provinces du pays avec de riches activités.

Des jeunes Viet Kieu offrent des cadeaux aux enfants dans le village SOS de la province centrale de Nghê An. Photo: VNA





Cette activité est organisée par le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger depuis 2004, afin d’offrir aux jeunes résidant à l’étranger l’opportunité de visiter et découvrir leur pays natal, ainsi que de créer une plate-forme d’échange stimulant la coopération entre les jeunes au Vietnam et à l’étranger en faveur du développement national.

Depuis son lancement en 2004, l’événement a attiré près de 2.000 jeunes d’origine vietnamienne venus de plus de 30 pays et territoires de par le monde. -VNA