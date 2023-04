Hanoï (VNA) - La véritable croissance verte doit être un processus de changement de pensée et de prise de conscience dans la production, la consommation et le mode de vie, ainsi que dans l'élaboration des politiques, a affirmé le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, lors d’une conférence sur la promotion de la croissance verte.En particulier, cela doit être concrétisé en prenant des solutions de transition verte basées sur les sciences, les technologies et l'innovation, a-t-il déclaré. Selon lui, le Vietnam considère la croissance verte comme un choix à long terme pour assurer la conformité entre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la croissance économique.Pour le Vietnam, la croissance verte vers la prospérité économique, la durabilité environnementale et l'égalité sociale n'est pas seulement un choix inévitable, mais aussi une opportunité de devenir un pionnier dans la région, de rattraper la tendance du développement mondial et de réaliser son engagement à atteindre zéro émission nette d'ici 2050, a-t-il ajouté.Selon la stratégie nationale de croissance verte pour 2021-2030 et vision pour 2050, le Vietnam se fixe comme objectif de faire passer les contributions de l'économie verte au PIB national de 6,7 milliards de dollars en 2020 à 300 milliards de dollars d'ici 2050, a-t-il indiqué.Elle considère la croissance verte comme une solution importante pour promouvoir la restructuration économique et la renouvellement du modèle de croissance, améliorer la compétitivité et la résilience de l'économie aux chocs externes, et contribuer directement à réduire les émissions de gaz à effet de serre vers une économie neutre en carbone à long terme.En outre, la croissance verte doit être centrée sur les personnes ; reposer sur des institutions et une gouvernance modernes, des sciences et des technologies avancées et des ressources humaines de qualité ; tout en créant une dynamique pour que les investisseurs privés jouent un rôle de plus en plus crucial dans l'économie verte, a-t-il dit.La croissance verte crée de nombreuses opportunités pour l'économie. Le secteur de l'énergie éolienne et solaire est capable à lui seul de contribuer de 70 à 80 milliards de dollars au PIB et de générer de 90.000 à 105.000 emplois directs.Lorsqu'il répond à la demande intérieure, l’écosystème d'hydrogène propre basé sur les énergies renouvelables peut contribuer de 40 à 45 milliards de dollars au PIB par an et créer quelque 40.000 à 50.000 emplois. L'hydrogène propre peut également devenir un produit d’exportation vers les pays développés. -VNA