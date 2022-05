Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh vient de signer la décision N0559/QĐ-TTg le 9 mai nommant Ha Kim Ngoc, vice-ministre des Affaires étrangères au poste de président de la Commission nationale du Vietnam pour l'UNESCO, en remplacement de Dang Hoang Giang.

La Commission nationale du Vietnam pour l'UNESCO a pour mission de conseiller et d'assister le Premier ministre dans la direction et la collaboration des activités des ministères, des agences au rang ministériel, des agences gouvernementales, des comités populaires des villes et provinces de ressort central avec l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

En outre, ladite commission a pour mission d'étudier et de recommander au Premier ministre de décider des orientations, politiques, programmes et plans d'action du Vietnam dans le cadre de la coopération avec l'UNESCO ; de représenter le Vietnam dans les relations avec l'UNESCO, les bureaux régionaux de l'UNESCO et les pays membres de l'UNESCO sur les questions liées à cette organisation. -VNA