Le Vietnam a perdu 0-4 contre les hôtes des Philippines . Photo: VFF

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a perdu 0-4 contre les hôtes des Philippines lors de la deuxième demi-finale du championnat féminin de l'AFF le 15 juillet, devenant ainsi l'ancienne reine de l'Asie du Sud-Est.



L'entraîneur en chef Mai Duc Chung a utilisé l'équipe la plus forte pour le match, mais la première mi-temps a été une période difficile tandis que le Vietnam a subi la pression des hôtes philippins qui avaient l'avantage du physique.



L'équipe vietnamienne a encaissé le premier but à la 32e minute.



Huynh Nhu et ses coéquipières ont failli subir le deuxième but seulement 2 minutes plus tard, mais heureusement pour le Vietnam lorsque le ballon est passé à côté du but.



Dans les dernières minutes de la première mi-temps, le Vietnam n'a cessé d'attaquer pour trouver l'égalisation, mais il a échoué.



À la 51e minute, Hoang Thi Loan a laissé le ballon toucher sa main dans la surface. Puis à la barre des 11 mètres, Annis a fait bon usage du penalty pour porter le score à 2-0 pour les Philippines.



Le Vietnam a concédé le 3e but sur un corner à la 63e minute, qui a été marqué par Bolden des Philippines. Ne s'arrêtant pas là, Bolden a terminé avec une tête dans le filet vide du Vietnam à la 75e minute.



Le score final 0-4 a mis fin à une série de 10 victoires consécutives de l'équipe vietnamienne face à son adversaire philippin.



Le Vietnam affrontera le Myanmar pour la médaille de bronze, tandis que les Philippines et la Thaïlande se rencontreront en finale. -VNA