Hanoi (VNA) - Le 23 mai, le sélectionneur Gong Oh-kyun a rendu publique la liste des 25 Vietnamiens participant au championnat d’Asie de football des moins de 23 ans qui aura lieu en Ouzbékistan du 1er au 19 juin.



Des footballeurs d'U23 du Vietnam. Photo : VNA

Plus de la moitié de cette liste est constituée par des footballeurs qui viennent de remporter la médaille d’or des SEA Games 31 dont Van Toan, Viêt Anh, Thanh Binh, Ly Công Hoàng Anh, Lê Văn Dô, Nguyên Van Tùng, Nhâm Manh Dung…



Au championnat d’Asie de football des moins de 23 ans, le Vietnam sera dans la poule C. Il rencontrera la Thaïlande le 2 juin, la République de Corée le 5 juin et la Malaisie le 8 juin. - VOV/VNA