La joie de footballeurs vietnamiens après avoir marqué un but contre la Thaïlande. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et la Thaïlande se sont partagés les points lors de leur premier match dans le cadre du Championnat d’Asie de football d’U23 2022, jeudi 2 juin.

Le Vietnam a pris un super départ dans le match avec un but de Phan Tuan Tai dès les 20 premières secondes.

Le Vietnam a continué à maintenir la pression sur la Thaïlande. Cependant, à la 34e minute, Benjamin Davies a égalisé pour la Thaïlande.

Lors de la 2e mi-temps, le Vietnam et la Thaïlande ont fait entrer sur la pelouse plusieurs joueurs pour augmenter leur puissance d'attaque.

Et Nguyen Van Tung, l'un des remplaçants, a donné l'avantage au Vietnam une fois de plus à la 72e minute avec une reprise de volée imparable.

Photo: VnExpress

On pensait que le Vietnam avait décroché trois points mais alors qu'il ne restait plus que deux minutes dans le temps additionnel, la Thaïlande a de nouveau égalisé avec un but de la tête de Suphanat Mueanta.

Le match s'est terminé sur le score de 2-2 et les deux équipes se sont contentées d'un point chacune.

Le Championnat d’Asie de football des moins de 23 ans a lieu en Ouzbékistan du 1er au 19 juin. Le Vietnam est dans le groupe C, avec la République de Corée, la Thaïlande et la Malaisie. -VNA