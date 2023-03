"Châm do ho", une chanson folklorique empreinte de l’identité culturelle de l’ethnie Thô

Depuis des générations, les chansons folkloriques sont ancrées dans la vie culturelle et spirituelle de l’ethnie Thô. Leurs chansons sont riches en contenus, reflétant toute une gamme d’émotions. Parmi elles, le "Châm do ho", chanson folklorique la plus célèbre et la plus interprétée lors de la fête du printemps de l’ethnie Thô. Photo : Vietnam illustré