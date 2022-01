Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Une cérémonie a eu lieu le 12 janvier à la pagode Phat Tich, dans la capitale laotienne Vientiane, pour remettre des certificats de mérite aux individus et aux collectifs vietnamiens ayant contribué ces dernières années au travail de secours et de plaidoyer pour soutenir le peuple laotien à surmonter les difficultés dues aux catastrophes naturelles et aux épidémies.

S'exprimant lors de l'événement, le ministre laotien de l'Intérieur, Thongchan Manixay, a déclaré que ces dernières années, la pagode Phat Tich de Vientiane et la communauté des bouddhistes vietnamiens au Laos avaient mobilisé des milliards de kip pour soutenir le peuple du pays hôte. Au nom du Parti et de l'État du Laos, le ministre Thongchan Manixay a exprimé de sincères remerciements aux moines, nonnes et bouddhistes vietnamiens de la pagode Phat Tich à Vientiane, ainsi qu'à la communauté des Vietnamiens et les entreprises vietnamiennes à Vientiane pour leur nobles actions.

Remerciant les dirigeants lao pour leur reconnaissance, l'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Ba Hung a appelé la communauté vietnamienne au Laos à continuer à apporter de nombreuses contributions et à soutenir le peuple laotien à surmonter les difficultés dans la vie, contribuant à préserver et cultiver ainsi les relations spéciales entre les deux pays.

Lors de la cérémonie, un montant de 250.000 dollars a été mobilisé auprès de bouddhistes, de la communauté des Vietnamiens et des entreprises vietnamiennes opérant au Laos pour servir les travaux de restauration de la pagode. -VNA