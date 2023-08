Cérémonie à New York. Photo: VNA Cérémonie à New York. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une cérémonie de hissage du drapeau a eu lieu le 8 août à New York pour marquer le 56e anniversaire de la fondation de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Y étaient présents des ambassadeurs des États membres de l'ASEAN, des chefs de délégations du bloc, des consulats généraux de certains États membres de l'ASEAN dans la ville et le maire de New York, Eric Adams.

Dans son allocution, le consul général d'Indonésie à New York, Winanto Adi, a souligné l'importance de l'événement, présentant la force croissante du bloc dans la politique, la culture et l'économie de la ville. Il a exprimé sa conviction que cela contribuerait à renforcer le lien multiforme entre l'ASEAN et New York.

Pour sa part, le maire Eric Adams a exprimé son honneur en tant que premier dirigeant de la ville à coprésider la cérémonie de hissage du drapeau de l'ASEAN. Il a hautement apprécié les importantes contributions de la communauté de l'ASEAN au développement socio-économique de la ville.

Cérémonie aux Pays-Bas. Photo: VNA Cérémonie aux Pays-Bas. Photo: VNA

Le même jour, des cérémonies de hissage du drapeau de l'ASEAN ont eu lieu dans de nombreux pays du monde, dont les Pays-Bas et la Russie, pour célébrer les 56 ans du bloc régional. -VNA