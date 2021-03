Des dirigeants du ministère de la Défense et des membres de l’hôpital de campagne de niveau 2 No 3. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le ministère de la Défense a organisé le 23 mars à Ho Chi Minh-Ville une cérémonie marquant le départ de l’hôpital de campagne de niveau 2 No 3 pour le Soudan du Sud. Cet hôpital va remplacer l’hôpital de campagne de niveau 2 No 2 qui y a accompli sa mission.



A cette occasion, le général de corps d’armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense, a remercié les Nations Unies, le gouvernement australien et les partenaires pour leur coopération afin que son ministère puisse mettre en place l’hôpital de campagne de niveau 2 No 3 (2.3).



Assistant à l’événement par visioconférence, Atul Khare, secrétaire général adjoint des Nations Unies, a déclaré apprécier les efforts du Vietnam, notamment la mise en place d’hôpitaux de campagne de niveau 2 depuis 2018 pour soutenir les opérations de maintien de la paix de l’ONU.



L’hôpital de campagne 2.3 a été fondé en mars 2020 avec un effectif de 70 personnes. Tous ses cadres, médecins et employés ont été vaccinés contre le COVID-19. Le premier groupe ira au Soudan du Sud le 24 mars, la second, le 21 avril. -VNA