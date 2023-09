Cérémonie en l'honneur de la Fête nationale du Vietnam et de l'établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis. Photo: VNA

Washington (VNA) - L'ambassade du Vietnam a organisé dans la soirée du 19 septembre à Washington une cérémonie pour célébrer le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et l'établissement du partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable entre le Vietnam et les États-Unis.L’évènement a été honoré de la présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, actuellement aux États-Unis pour participer à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.Parmi les quelque 300 invités ont figuré Kurt Campbell, assistant adjoint du président américain et coordinateur pour les affaires indopacifiques, les sénateurs Dan Sullivan, Jeff Merkley et Peter Welch, le membre de la Chambre des représentants Brad Sherman, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam Marc Knapper, ainsi que des représentants d’organisations et entreprises, des Vietnamiens aux États-Unis.Dans son discours, l'ambassadeur vietnamien Nguyen Quoc Dung a souligné les significations de la Fête nationale du Vietnam et de l’établissement du partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis pour la paix, la coopération et le développement durable à l’occasion de la visite historique du président Joe Biden au Vietnam.