L'ambassadrice du Vietnam en Suisse Le Linh Lan et le Dr Philipp Rosler. Photo: VNA



Genève (VNA) - L'ambassade du Vietnam à Bern, en Suisse, a organisé le 21 octobre une cérémonie de remise de la décision de nomination officielle du premier Consul honoraire du Vietnam en Suisse au Dr Philipp Rosler, ancien vice-Premier ministre allemand et une table ronde sur les perspectives et opportunités d'affaires dans la transformation numérique et l'écosystème des start-ups au Vietnam.

Prenant la parole lors de cet événement, l'ambassadrice du Vietnam en Suisse Le Linh Lan a félicité le Dr Philipp Rosler pour son nouveau poste. Elle a également souligné l'importance de la Suisse pour le Vietnam, ainsi que les potentialités de coopération et le partenariat entre les deux pays. Notamment, 2021 est une année très spéciale, marquant l'établissement du 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 30e de la coopération au développement entre les deux pays. Ceux-ci coopèrent étroitement et s'entraident au sein des forums multilatéraux et organisations internationales.

Ces dernières années, les relations de coopération ont connu un fort développement. La Suisse est devenue un partenaire commercial et d'investissement important du Vietnam. En 2019, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 3,6 milliards de dollars. Actuellement, 140 compagnies suisses telles que Nestle, ABB, Novartis, Roche, Holcim, etc. ont versé un total de près de 2 milliards de dollars au Vietnam. La Suisse est le 6e investisseur du pays en Europe.

Les invités participent à l'événement. Photo: VNA



Selon le Dr Philipp Rosler, plusieurs entreprises suisses souhaitent se rendre au Vietnam pour y étudier les opportunités d'investissement.

A l'issue de la cérémonie, a eu lieu une table ronde sur les perspectives et opportunités d'affaires dans la transformation numérique et l'écosystème des startups au Vietnam. Les entreprises suisses ont évalué que le Vietnam était un pays dynamique disposant d'un environnement d'affaires ouvert pour les investisseurs étrangers. -VNA