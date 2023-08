Cérémonie de levée du drapeau en l’honneur du 56e anniversaire de la fondation de l'ASEAN. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a présidé le 8 août à Hanoï une cérémonie de levée du drapeau en l’honneur du 56e anniversaire de la fondation de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et des 28 ans de l'adhésion du Vietnam à cette Association.

L'événement a été honoré par la présence des représentants des ambassades des pays aséaniens et de pays partenaires de l’ASEAN et d'autres.

Les délégués à la cérémonie de levée du drapeau. Photo: VNA



La levée annuelle du drapeau de l'ASEAN le 8 août est une pratique fière de tous les pays membres de l'ASEAN. Le drapeau de l'ASEAN symbolise la solidarité, l'amitié et la coopération de l'association ainsi que l'aspiration à la paix, à la stabilité et à la prospérité de tous les pays membres sous le toit commun de la communauté de l'ASEAN.

Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné que depuis sa fondation il y a 56 ans, l'ASEAN est progressivement devenue une force centrale dans tous les processus régionaux, témoignant de la vision d’une communauté pacifique, stable et prospère. Les relations de l'ASEAN avec le monde sont devenues plus ouvertes, plus riches et plus durables, contribuant au maintien d'une croissance élevée de l'ASEAN, atteignant 5,5% en 2022, devenant ainsi la 5e économie mondiale. C'est la preuve de l'identité, des valeurs, de la vitalité et du prestige de l'ASEAN.

Selon le ministre Bui Thanh Son, l'image de l'ASEAN se retrouve dans la réussite du Vietnam lors de son oeuvre de Renouveau et de son intégration et vice versa.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA



En outre, la relation entre le Vietnam et les autres membres de l'ASEAN est également la "brique" pour construire une communauté de l'ASEAN forte et durable aujourd'hui.

Le ministre a affirmé que l'ASEAN recèle beaucoup de potentiel de développement grâce à ses avantages en matière de situation géostratégique, de ressources humaines jeunes et abondantes et de désire de s'intégrer plus profondément et globalement.

Il a déclaré que le monde est confronté à des défis, que la reprise de l'économie mondiale est encore incertaine, que l'environnement géopolitique continue de changer et que la concurrence entre les grandes puissances reste féroce, mais la communauté de l'ASEAN a démontré sa résilience, sa flexibilité et son adaptation proactive pour surmonter les défis.

Les résultats du 42e Sommet de l'ASEAN et de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN montrent que le bloc promeut une coopération forte sur des questions telles que l'économie numérique, le développement durable, la transition énergétique, l'adaptation au changement climatique...

L'ASEAN construit la vision communautaire jusqu'en 2045 pour se préparer à la prochaine étape de développement, mieux tirer parti des opportunités et mieux répondre aux défis dans les 20 prochaines années.

Le ministre Bui Thanh Son a exprimé sa conviction qu'avec une base solide cultivée depuis un demi-siècle et ses aspirations, l'ASEAN deviendra une communauté de développement inclusive et durable et un point focal pour la croissance de la région et du monde. - VNA