Cérémonie d'accueil en l’honneur du PM Nguyen Xuan Phuc à Moscou.

Moscou, 22 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son épouse et la délégation de haut rang sont arrivés à l'aéroport Vnukovo 2 de Moscou dans la soirée du 21 mai (heure locale), poursuivant des activités importantes dans le cadre de la visite officielle en Russie sur invitation du Premier ministre russe Dmitri Medvedev.

Une cérémonie d’accueil officielle a eu lieu à l'aéroport pour les invités vietnamiens, en présence de nombreux hauts responsables des deux pays.

Le 30 janvier 1950, le Vietnam et l’Union soviétique, prédécesseur de la Russie actuelle, ont officiellement établi leurs relations diplomatiques. Les relations politiques entre le Vietnam et la Russie jouissent d’une grande confiance et ont été constamment consolidées. Les échanges de délégations de haut niveau ont lieu régulièrement, créant ainsi un puissant moteur pour le développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

L'année dernière, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 4,5 milliards d’USD, ce qui représente une augmentation de 28,5% par rapport à 2017. En février dernier, la Russie se classait au 24ème rang des pays et territoires étrangers investissant au Vietnam avec 127 projets totalisant 950 millions d’USD, principalement dans le pétrole et le gaz. Le Vietnam a plus de 20 projets d'investissement en Russie avec un capital combiné de près de 3 milliards d’USD.

Il y a trois ans, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc avait effectué une visite officielle en Russie et avait assisté à une réunion de haut niveau pour marquer le 20e anniversaire des relations de dialogue ASEAN-Russie.

Lors de son séjour à Moscou, le chef du gouvernement vietnamien doit avoir des entretiens et des réunions avec les dirigeants russes. Les dirigeants russes et lui-même présideront une cérémonie marquant le lancement de l’Année Vietnam-Russie.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc participera également au Forum des entreprises entre le Vietnam et la Russie, accueillera des représentants des principales entreprises russes et rencontrera des représentants des anciens combattants russes qui ont pris part à la guerre au Vietnam et de l’Association d’amitié Russie-Vietnam. -VNA