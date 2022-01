Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao, Phankham Viphavanh, lors de la cérémonie d’accueil. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé samedi matin à Hanoï la cérémonie d’accueil de son homologue lao, Phankham Viphavanh, en visite officielle au Vietnam du 8 au 10 janvier.



La visite officielle du Premier ministre lao au Vietnam a lieu dans le contexte où la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos continuent de se consolider et de s'approfondir dans tous les domaines.



A cette occasion, les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Phankham Viphavanh vont coprésider la cérémonie de lancement de l’Année de solidarité et d’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, ainsi que la 44e réunion du Comité intergouvernemental des deux pays.



Le chef du gouvernement lao rendra une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong. Il aura en outre des entrevues avec le président Nguyen Xuan Phuc et le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.



Il s’agit de la première visite au Vietnam du Premier ministre lao Phankham Viphavanh en ses nouvelles qualités. C’est aussi la première visite d’un haut dirigeant étranger au Vietnam en 2022. -VNA