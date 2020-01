Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L'exposition ''Céramiques de Saigon" se déroulera du 4 au 15 janvier 2020 au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. Elle est composée de 170 œuvres originales créées par sept artistes mêlant tradition et innovation.

Œuvres en céramique de l’artiste Nguyên Thi Dung lors de l'exposition ''Céramiques de Saigon". Photo : CVN

D’après l’artiste Doàn Xuân Hùng, cette exposition est organisée par sept membres du Club des céramistes des beaux-arts de Saigon. Ils viennent de Thanh Hoa, Quang Nam, Nha Trang, Buôn Ma Thuôt (Centre), Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai et Bac Liêu (Sud). Chacun représente un style créatif et un thème très personnel. Ils sont tous différents autant par leurs styles que par leurs idées, montrant de la recherche et un langage nouveau en céramique à travers leurs œuvres d'art.Présentant ses œuvres pour la première fois au musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, l'artisan Hoang Ngoc Hiên de Biên Hoa (Province de Dong Nai) a déclaré que sa collection compte près de 30 œuvres composées entre 2015 et aujourd’hui. Ses créations s’apparentent à des céramiques traditionnelles, mais certaines d’entre elles suivent quelques nouvelles tendances artistiques.Pour sa part l’artiste Nguyên Quang Hoàng (maître de conférences au Collège des beaux-arts décoratifs de Dông Nai), présente sa deuxième collection au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. Il y présente aussi 30 œuvres sous le terme générique Chaleur. C'est le résultat d'un long travail acharné (4 ans), a-t-il déclaré.On y retrouve l'équilibre entre le yin et le yang mais aussi entre la terre, le feu et l'eau dans de saisissants contrastes.Promouvoir la céramique de Biên HoàAinsi près de 60 œuvres issues de Biên Hoa sont présentées dans une perspective globale avec d’autres poteries de différentes régions. Elle montre de la diversité culturelle, une longue histoire ainsi que beaucoup d’expériences.Le peintre Nguyên Quang Hoang a déclaré que Hô Chi Minh-Ville est une ville avec une vie artistique riche et diversifiée. Cet endroit est parfait pour apprécier les œuvres d'art, aidant les artistes à échanger, à préserver et à promouvoir la valeur de la céramique vietnamienne en général et celle de Biên Hoa en particulier.