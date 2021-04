Le supermarché Big C est devenu GO! Photo: VNA

Hanoï (VNA)- Central Retail, un détaillant thaïlandais a annoncé son prochain plan quinquennal en investissant total d'environ 35 milliards de baths (1,1 milliard de dollars) avec l’objectif d'expansion commerciale dans 55 villes et provinces du pays.

PDG de Central Retail au Vietnam, Philippe Broianigo, a partagé que son groupe augmenterait la présence de ses produits dans les zones urbaines et rurales, créerait des marques dans le secteur alimentaire; développerait des marques non alimentaires ainsi que de plateformes multi-canaux.

En 2021, le groupe poursuit à investir environ 6,6 milliards de bahts (211 millions USD), projette d'ouvrir 4 nouveaux centres commerciaux et hypermarchés GO! à Thai Nguyen, Ba Ria-Vung Tau, Thai Binh et Lao Cai et un mini supermarché Go! à Tay Ninh. De plus, Central Retail transformera 8 hypermarchés Big C en GO! et 7 supermarchés Big C en Tops Markets.

Le plan à long terme de Central Retail est d'étendre ses activités afin d'accroître sa présence dans 55 villes et provinces du pays d'ici 5 ans afin de fournir des services plus complets et de créer plus d'emplois et des revenus stables pour les Vietnamiens.

Avec 37 centres commerciaux et 230 magasins d'une superficie totale d'un million de mètre carée dans 39 villes et provinces, Central Retail au Vietnam sert en moyen 175.000 clients par jour.-VNA