Une représentante du groupe Central Vietnam (droite) reçoit le satisfecit du ministère de l'Industrie et du Commerce. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - La conférence - bilan des 10 ans de mise en œuvre du mouvement "Les Vietnamiens consomment vietnamien" s'est tenue mardi 21 mai, en soirée, au Palais culturel de l'amitié à Hanoï.



Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê et des représentants du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, des ministères de l'Industrie et du Commerce, de l'Agriculture et du Développement rural, du ministère des Finances ainsi que des associations professionnelles et des entreprises ont assisté à cette conférence.



Lors de cet événement, Big C Vietnam, membre du groupe Central Vietnam, a eu l'honneur de recevoir un satisfecit du ministre de l'Industrie et du Commerce pour ses bons résultats en dix ans de mise en œuvre du mouvement "Les Vietnamiens consomment vietnamien".



Big C Vietnam est la principale chaîne de supermarchés et d'hypermarchés du groupe Central Vietnam, avec un vaste réseau de distribution comprenant 36 supermarchés et centres commerciaux dans 21 provinces et villes du pays, vendant plus de 40.000 produits, desservant plus de 50 millions de clients chaque année.



Cette chaîne de supermarchés est l’une des plus actives en matière de promotion des produits vietnamiens, contribuant de manière positive au mouvement "Les Vietnamiens consomment vietnamien".



"Le taux de produits vietnamiens dans les supermarchés Big C et GO! Vietnam est d’environ 96%. Et nous nous sommes engagés à le maintenir. Nous nous concentrons toujours sur le développement des marchandises vietnamiennes, pour soutenir la croissance des entreprises nationales et répondre aux attentes des consommateurs", a déclaré un représentant du groupe Central Vietnam.



Central Group Vietnam aide actuellement les entreprises vietnamiennes (producteurs, agriculteurs, coopératives agricoles, fournisseurs, PME, etc.) à pénétrer les réseaux de distribution modernes, à développer le marché ou à créer leurs marques, avec des programmes d’action concrets tels que: achat de produits agricoles directement auprès des agriculteurs et coopératives, programmes "Semaine des produits agricoles locaux à Big C", "Soutien aux PME vietnamiennes".



En outre, cette unité a également participé activement aux programmes de soutien aux agriculteurs de localités reculées via le programme "Moyens de subsistance pour les communautés".



Dans le but de promouvoir les produits vietnamiens à l'étranger et de rechercher des débouchés à l'exportation, le groupe Central Vietnam a coopéré avec le ministère de l'Industrie et du Commerce pour organiser, pour la première fois en 2016, une "Semaine des produits vietnamiens en Thaïlande". Cet événement a été organisé pendant 3 années consécutives. L’édition 2019 est prévue du 18 au 22 septembre au centre commercial Central World, l'un des plus grands centres commerciaux de Thaïlande.-CVN/VNA