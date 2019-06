La célébration du 80e anniversaire de la fondation de l’Église bouddhique Hoa Hao à An Giang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Tran Thanh Man est allé le 20 juin féliciter et a participé à une cérémonie de célébration du 80e anniversaire de la fondation de l’Église bouddhique Hoa Hao (18e jour du 5e mois lunaire) dans le district de Phu Tan, province de An Giang au Sud.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a envoyé une corbeille de fleurs de félicitations.

Tran Thanh Man a salué les contributions actives des dignitaires et fidèles de l’Eglise bouddhique Hoa Hao à l’œuvre de la libération nationale d'hier et à l’édification du pays d'aujourd'hui. Ils ont valorisé le patriotisme, respecté les positions du Parti et les politiques et la Loi de l’Etat et participé activement aux mouvements d’émulation patriotique et à d’autres mouvements lancés par le Front de la Patrie.

Tran Thanh Man a estimé la volonté d’entraide mutuelle pour surmonter les difficultés et développer l’économie au sein des habitants de Hoa Hao ainsi que leurs activités humanitaires.

Prenant la parole à cette occasion, le vice-président du Comité populaire de la province de An Giang, Le Van Nung a souligné que depuis sa naissance il y a 80 ans, l’Église bouddhique Hoa Hao maintenait toujours la tradition patriotique, l’esprit de solidarité et connaissait de nombreux acquis dans l’édification nationale et du bloc de grande union nationale.

L’Église bouddhique Hoa Hao se développe dans 22 villes et provinces du pays, comptant deux millions de pratiquants. Entre 2014-2019, 2.000 milliards de dongs ont été mobilisés pour les activités sociales, l’édification de la Nouvelle ruralité, la construction de maisons, l’assistance aux personnes démunies… -VNA