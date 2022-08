Des participants à la cérémonie en l’honneur du 77e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne. Photo: VNA

Ottawa (VNA) – L’Ambassade du Vietnam au Canada a organisé le 26 août à Ottawa, une cérémonie en l’honneur du 77e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne (2 septembre).

Dans son discours, l’ambassadeur vietnamien Pham Cao Phong a passé en revue les réalisations remarquables obtenues par le Vietnam dans tous les domaines. L’économie vietnamienne a connu une croissance de 6,42% et a attiré plus de 10 milliards de dollars d’investissement direct étranger au premier semestre 2022.

Le Vietnam s’oriente vers l’avenir avec une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, et de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, et souhaite devenir un ami et un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, a-t-il souligné.

Paul Thoppil, assistant du vice-ministre canadien des Affaires étrangères. Photo: VNA

Paul Thoppil, assistant du vice-ministre canadien des Affaires étrangères, a exprimé sa satisfaction devant le développement vigoureux des relations Vietnam-Canada ces cinq dernières années, les échanges commerciaux bilatéraux étant estimés à 6,1 milliards de dollars canadiens au premier semestre 2022, en hausse annuelle de 24,7%.

Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam puisse devenir un partenaire stratégique du Canada dans un proche avenir, alors que les deux pays continuent de bâtir une vision commune de paix, de stabilité et de prospérité pour l'ASEAN et son peuple.