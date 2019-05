Photo: VNA

Dien Bien (VNA) – Une délégation des dirigeants de la province de Dien Bien, conduite par le secrétaire du Comité provincial du Parti Tran Van Son, est allée offrir des baguettes d'encens et des gerbes de fleurs au Mémorial des morts pour la Patrie au cimetière A1 dans la ville de Dien Bien de la province éponyme, en l’honneur du 65e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu (1954-2019).

C'est une profonde reconnaissance du Parti, de l'Etat et du peuple de l'ensemble du pays envers les héros et les morts pour la Patrie et l’œuvre de la libération nationale à l'occasion du 65e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, qui a mis fin à la domination française et amené le Vietnam à son indépendance.

Construit en 1958, le cimetière A1 se situe à environ 100 mètres du Sud de la colline A1, un des vestige de la bataille de Dien Bien Phu. Il abrite 644 tombes.

Outre les valeurs historiques, les vestiges de la bataille de Dien Bien Phu sont aujourd’hui des sites attrayants pour les visiteurs vietnamiens et étrangers.

L’ensemble des vestiges de la bataille de Dien Bien Phu comprend 45 vestiges répartis dans huit sites principaux : la maison d’exposition sur la victoire de Dien Bien Phu, le QG souterrain du général français de Castries, la colline A1, le poste de commandement dans la commune de Muong Phang, le monument de la victoire de Dien Bien Phu dans la ville éponyme, le statue d’acheminement d’un canon dans la commune de Na Nhan, la colline de Him Lam et le terrain dans la commune de Muong Phang où a eu lieu le parade en 1954 en l’honneur de la victoire de Dien Bien Phu. -VNA