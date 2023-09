Photo : VNA

Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, cheffe de la Commission d'organisation du Comité central du Parti et présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Japon à la célébration. Photo : VNA

Le prince héritier Akishino du Japon s'exprime lors de la célébration. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam, l'Association d'amitié Vietnam-Japon et le ministère des Affaires étrangères ont organisé jeudi à Hanoï une cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon (21 septembre 1973).S'exprimant lors de la célébration, Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, cheffe de la Commission d'organisation du Comité central du Parti et présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Japon, a souligné qu'après 50 ans de coopération et de développement, le Vietnam et le Japon sont véritablement devenus des partenaires de confiance et leurs relations se développent de plus en plus dans de nombreux domaines allant de la politique, l'économie, le commerce, l'investissement, à la culture, l'éducation, les sciences-technologies, les échanges entre les peuples, la coopération dans les ressources humaines,...Malgré les évolutions complexes de la situation régionale et mondiale, le Vietnam considère toujours le Japon comme un partenaire important et à long terme, a précisé Truong Thi Mai.Lors de la cérémonie, le prince héritier Akishino du Japon a déclaré que lui et la princesse héritière Kiko étaient heureux de revenir au Vietnam à l'invitation de l'État vietnamien juste en l'année célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Japon -Vietnam. Le prince héritier Akishino a exprimé le souhait que sa présente visite au Vietnam contribue à renforcer la compréhension mutuelle et l'attachement entre les deux peuples.Il a affirmé que l'amitié entre le Vietnam et le Japon s'est développée au cours d'une longue histoire, s'étendant sur plus de 1.000 ans, dont 50 ans depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1973.Selon le prince héritier Akishino, ces derniers temps, les échanges ont été en effervescence, en particulier les celes entre les jeunes générations et les localités avec des événements présentant les deux cultures. La coopération bilatérale s'étend de plus en plus dans de divers domaines comme l'économie, l'agriculture, l'environnement, a-t-il constaté.Lors de la cérémonie, To Huy Rua, président de l'Association d'amitié Vietnam-Japon, a passé en revue l'histoire des relations d’amitié entre les deux pays. Selon lui, la croissance de la communauté de près de 500.000 Vietnamiens au Japon et de la communauté de près de 30.000 Japonais au Vietnam constitue une base solide pour ces relations.Enfin, l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, a informé que selon la dernière enquête de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), le Vietnam est la deuxième destination la plus prisée dans le monde pour les entreprises japonaises après les États-Unis pour l'expansion future de leurs activités. L'ambassadeur s'est déclaré convaincu que ce cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays ouvrirait des opportunités pour que les relations entre les deux pays se développent encore plus fortement.- VNA