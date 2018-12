Can Tho, 22 décembre (VNA) - Le Commandement de la 9è Région militaire a organisé, samedi 22 décembre dans la ville de Can Tho, une rencontre à l'occasion du 40e anniversaire de la victoire de la défense de la frontière du Sud-Ouest (7 janvier 1979).

Un numéro artistique interprété lors de la rencontre relate la solidarité au combat entre les peuples vietnamien et cambodgien. Photo: qdnd.vn

Etaient présents l’ancien Premier ministre Nguyen Tan Dung, l’ancien permanencier du Secrétariat du CC du PCV Le Hong Anh, des responsables et anciens responsables du Parti, de l’Etat, du gouvernement et du ministère de la Défense.

Le lieutenant général Nguyen Hoang Thuy, commandant de la 9e Région militaire, a déclaré que les forces armées de cette dernière avaient mené à bien les tâches assignées par le ministère de la Défense, contribuant à éradiquer le régime génocidaire de Pol Pot et libérant près d'un demi-million de Cambodgiens.

Cette victoire persiste toujours une leçon précieuse, affirmant que le peuple vietnamien, avec la volonté d’indépendance, d’autonomie, l’esprit de grande union nationale et de pure solidarité internationale, est prêt à briser n’importe quelle conspiration et action subversive des forces hostiles pour défendre fermement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Patrie, a-t-il souligné.

« C'est une victoire qui montre clairement le noble esprit international, l'aide désintéressée, très cordiale du Parti, de l'État, de l'Armée et du peuple vietnamiens pour le peuple cambodgien. Partant de cette victoire, les relations Vietnam - Cambodge ont passé à une nouvelle période, celle de rétablissement, de renforcement de la solidarité, de l’amitié, de la tradition et de la coopération intégrale entre les deux pays sur la base du principe de paix, de respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque pays », a-t-il ajouté. -VNA