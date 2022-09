Le président Nguyen Xuan Phuc et des délégués de la cérémonie. Photo:VNA

Nghe An (VNA) - Une cérémonie marquant le 120e anniversaire de la naissance de feu le secrétaire général Le Hong Phong (6 septembre) a eu lieu mardi dans son mémorial situé dans la commune de Hung Thong, district de Hung Nguyen, province de Nghe An (Centre).

L'événement a eu lieu en présence du président Nguyen Xuan Phuc; de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung; du permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong; du vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man; du secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Van Nen; du vice-Premier ministre Vu Duc Dam; ainsi que d'autres dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l'État et du Front de la Patrie du Vietnam.

Spectacle lors de la cérémonie. Photo: VNA

Le Hong Phong, dont le nom d'origine était Le Huy Doan, est né en 1902 dans une famille d'agriculteurs de la commune de Thong Lang (aujourd'hui commune de Hung Thong), dans le district de Hung Nguyen. Il a grandi dans la région avec une forte tradition patriotique, qui a ensuite nourri son esprit patriotique et son zèle révolutionnaire. Il est tombé le 6 septembre 1942 alors qu'il était en prison à Con Dao.

Photo: VNA

Mardi toujours, le président Nguyen Xuan Phuc est allé au site national spécial de Kim Lien, district de Nam Dan, province de Nghe An, pour rendre hommage au Président Ho Chi Minh. Il est également allé offrir de l’encens et déposer des fleurs au monument commémoratif des jeunes volontaires tombés pour la Patrie et rendre hommage aux jeunes filles volontaires décédées au carrefour de Dong Loc, province de Ha Tinh.

Auparavant, le chef de l’Etat a rencontré des personnes méritantes à Nghe An et visité le parc industriel Vietnam-Singapour dans le district de Hung Nguyen. -VNA