Le général Vo Nguyên Giap. Photo: baoquangbinh

Hanoi (VNA) - La célébration du 110e anniversaire de naissance du général Vo Nguyên Giap à l'échelle nationale se tiendra le 22 décembre dans la province centrale de Quang Binh, à l'occasion du 77e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire vietnamienne (1944 - 2021).

Ce programme comprend deux parties : cérémonie d'offrande d'encens au mémorial dédié du général Vo Nguyên Giap (commune Lôc Thuy, district de Lê Thuy), à la tombe du général Vo nguyên Giap (commune de Quang Dông, district de Quang Trach)… La célébration du 110e anniversaire de naissance du général Vo Nguyên Giap aura lieu au Centre culturel et cinématographique de la province de Quang Binh, et sera retransmise en direct sur les VOV et VTV1.

Le Général Vo Nguyên Giap, de son vrai nom Vo Giap et dont le cryptonyme est Van, est né le 25 août 1911 à Quang Binh et décédé le 4 octobre 2013 à Hanoï.

Il est connu pour être le vainqueur de la bataille de Ðiện Biên Phủ (1954), qui a sonné la défaite et le départ des Français d'Indochine, puis pour la victoire de la libération totale du Sud et la réunification nationale au printemps 1975.

Le Général Vo Nguyên Giap, entré dans l’histoire militaire et les études militaires et stratégiques de son vivant, était même admiré par ses ennemis dont les généraux français Raoul Salan et américain William Westmoreland. « Général autodidacte », selon ses propres termes, il n'a suivi aucun cours d'une quelconque académie militaire. -VNA