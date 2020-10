Un numéro dans le programme artistique marquant le 1010e anniversaire de Thang Long-Hanoï, le 10 octobre au soir. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une cérémonie marquant le 1010e anniversaire de Thang Long-Hanoï a eu lieu le 10 octobre au soir, devant la statue Ly Thai To dans la capitale.



Cet événement a été organisé par le Comité municipal du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï.



La manifestation a eu lieu en présence, entre autres, de Tran Quoc Vuong, permanent du Secrétariat du Parti, de la vice-présidente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong, du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, du ministre de la Sécurité publique To Lam, et du secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï Vuong Dinh Hue.



Dans son discours, Vuong Dinh Hue a affirmé que les autorités et les habitants de Hanoï dans leur ensemble étaient prêtes à s’unir pour accélérer le développement de la capitale.



A eu lieu ensuite un programme artistique interprété par 300 artistes. D'une durée de 60 minutes, il a présenté des chansons louant la beauté et les traditions de Thang Long – Hanoï.



En l’an 1010, le roi Ly Thai Tô décida de déplacer la capitale de Hoa Lu (à 120 km au Sud de Ha Noi), vers la citadelle de Dai La, dans le delta du fleuve Rouge. L’histoire dit qu’à son arrivée sur le site, Ly Thai Tô aurait vu un dragon qui prenait son essor. Le roi rebaptisa donc la ville “Thang Long” qui signifie littéralement “le dragon prenant son envol”.



Ce n’est qu’en 1831 que le nom de Hanoï fut donné à la ville, alors que la capitale du pays était Hué (1802 - 1902). Hanoï signifie “entre les fleuves”, puisque la ville est positionnée entre le fleuve Rouge (song Hong) et le Day (song Day).-VNA