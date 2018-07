La célébration des dix ans d’élargissement des limites administratives de Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Une cérémonie de célébration des dix ans de l’élargissement des limites administratives de Hanoi a été organisée ce samedi 28 juillet au Centre national de conférences de My Dinh par le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Front de la Patrie de Hanoi.

Cet événement a été honoré de la présence, entre autres, de tous les hauts dirigeants : le secrétaire du Parti Nguyen Phu Trong, le président Tran Dai Quang, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan et aussi d’anciens dirigeants du Parti, de l’Etat, du gouvernement et de l’AN.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire du Comité municipal du Parti Hoang Trung Hai a souligné que l’attention particulière du Comité central du Parti au développement de la capitale avait entraîné la promulgation de la Conclusion No19 du Parti le 28 janvier 2008 puis l’adoption de la Résolution No15 par l’AN le 1er août 2008 sur l’élargissement des limites administratives de Hanoi et de certaines provinces concernées.

Dix ans après ce grand événement, la capitale a connu des changements impressionnants. Elle continue de maintenir sa position d’une des deux locomotives économique du pays, avec notamment une croissance annuelle moyenne de 7,41%. En 2017, le PIB de la ville était 1,9 fois supérieur à celui de 2008. Le revenu par habitant a atteint 3.910 dollars, soit 2,3 fois plus qu'en 2008. Le nombre des touristes a connu une hausse annuelle de 12%. En 2017, Hanoi a accueilli 4,95 millions de touristes étrangers contre 1,3 million en 2008.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi Hoang Trung Hai. Photo: VNA

L’environnement d’investissement et d’affaires s’est considérablement amélioré. La confiance des investisseurs est consolidée. Hanoi figure dans le top dix des villes du monde à la croissance la plus dynamique. Elle prête une grande attention au développement de la campagne. Elle compte à présent 4 districts et 294 communes satisfaisant aux normes de la Nouvelle ruralité.

Cependant, selon M. Hai, la capitale doit continuer de régler les questions qui se posent dans la planification, la construction, la gestion urbaine et foncière, la sécurité routière, l’éducation et la formation.

A cette occasion, le président Tran Dai Quang a remis l’Ordre de l’Indépendance de première classe à l’organisation du Parti, aux autorités et au peuple de Hanoi en reconnaissance de leurs efforts incessants pour le développement de la capitale, notamment ces dix dernières années.

Prenant la parole à la célébration, la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a souligné que la Résolution No15 sur l’élargissement des limites administratives de Hanoi avait été une juste décision du Comité central du Parti revêtant une signification historique et stratégique. Elle a estimé l’esprit de renouveau et de créativité ainsi que de gros efforts de l’organisation du Parti, des autorités et du peuple de Hanoi dans l’application avec succès de la Résolution du Parti. « L’élargissement des limites administratives permettra à Hanoi de se développer et de devenir une ville moderne dans 20, 30 ans et même plus », a-t-elle constaté.

Enfin, elle a souhaité que Hanoi continue de régler ses questions en suspens, valorise ses acquis, développe l’économie du savoir afin que Hanoi se développe rapidement et durablement et continue de contribuer notablement au développement du pays. -VNA