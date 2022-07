Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO) a tenu le 25 juillet une rencontre pour célébrer le 69e anniversaire du soulèvement de La Moncada du peuple cubain (26 juillet 1953-26 juillet 2022).

S'exprimant lors de la réunion, Mme Truong Thi Hien, présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Cuba à Ho Chi Minh-Ville, a souligné que l'attaque de la forteresse de Moncada était un événement historique important, considéré comme un tournant important marquant le développement de la révolution cubaine et encourageant le peuple cubain à réaliser avec succès la révolution du 1er janvier 1959 pour ouvrir une nouvelle ère pour Cuba - l'ère d’indépendance, de liberté et de socialisme.

L'Union des organisations d'amitié de la ville et l'Association d'amitié Vietnam-Cuba se sont toujours bien coordonnées avec le consulat général de Cuba pour organiser régulièrement de nombreuses activités significatives ; multiplier l’échange de délégation, des activités d'échange culturel, des échanges entre les deux peuples.



Ariadne Feo Labrada, consule générale de Cuba à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que la rencontre pour célébrer la victoire de Moncada était un témoignage de l'amitié, de la solidarité et de l'internationalisme pur entre les deux peuples des deux pays. C'est également l'occasion pour les deux pays de se fixer de nouveaux objectifs et de renforcer davantage la coopération avec des nations. - VNA