La cérémonie de célébration des 60 ans de la visite au Vietnam de l’ancien président de la RPDC, Kim Il-sung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) Kim Myong Gil a donné le 3 décembre à Hanoï un banquet en célébration des 60 ans de la visite au Vietnam (28 novembre-2 décembre 1958) de l’ancien président de la RPDC, Kim Il-sung.

Au nom du Parti, de l’Etat vietnamiens, Tran Thanh Man, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a assisté au banquet, outre des représentants de ministères et secteurs.

Le Vietnam veut toujours renforcer et développer son amitié traditionnelle avec la RPDC. Le gouvernement et le peuple vietnamiens sont prêts à échanger et à coopérer avec le gouvernement et le peuple de la RPDC dans tous les domaines, dans l’intérêt des deux peuples.

Le Vietnam souhaitait partager ses expériences avec la RPDC en matière de développement des relations économiques extérieures, d’attraction des investissements et de développement du tourisme.



Lors de la récente visite au Vietnam, le ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Ri Yong-ho, a réaffirmé la position constante du Parti et du gouvernement de la RPDC en faveur du renforcement et du développement de l’amitié traditionnelle avec le Vietnam, un atout précieux mis en valeur par les présidents Kim Il-sung et Hô Chi Minh.



Il a indiqué que la RPDC souhaitait renforcer les échanges et la coopération avec le Vietnam dans des domaines correspondant aux besoins et aux avantages de chaque pays, conformément à la tendance de développement de la nouvelle situation. -VNA