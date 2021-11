Photo: PVN

Hanoi (VNA) - Le groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) a organisé les 24 et 25 novembre plusieurs activités en l’honneur du 60e anniversaire de la Journée traditionnelle de l'industrie gazo-pétrolière du Vietnam (27 novembre 1961).

Parmi les activités, citons la cérémonie d'accueil des premiers flux de pétrole extraits des plates-formes BK-18A, BK-19 du gisement de Bach Ho, la cérémonie célébrant l’achèvement de l’objectif 39 jours avant la date prévue de la production totale de pétrole en 2021, la cérémonie d’annonce de la marque Petrovietnam, le lancement d’une brève histoire de l'industrie pétrolière et gazière du Vietnam, le lancement du carnet culturel de Petrovietnam, la cérémonie d'attachement des panneaux pour certains ouvrages à l'occasion de ce 60e anniversaire du secteur gazo-pétrolier.

Auparavant, le 10 novembre, le joint-venture pétrolier Vietnam-Russie (Vietsovpetro) avait officiellement exploité les premiers flux de pétrole de la plate-forme BK-18A, et le 13 novembre 2021, ceux de la plate-forme BK-19, du gisement de Bach Ho. Les BK-18A et BK-19 sont des mini-plates-formes sans pilote de nouvelle génération conçues et fabriquées par Vietsovpetro.

Photo: PVN

A travers la mise en œuvre synchrone des éléments de ces projets, Vietsovpetro continue d'affirmer sa capacité dans la mise en œuvre de projets EPCI (ingénierie, achat, construction et installation) dans le développement des champs pétroliers et gaziers sur le plateau continental du Vietnam.

Le directeur général de Petrovietnam, Le Manh Hung, a hautement apprécié les efforts remarquables du collectif de travailleurs de Vietsovpetro en 2021, avec les principaux objectifs de production de Vietsovpetro qui ont tous dépassé le plan. La production de pétrole et de condensats a atteint plus de 3.160 millions de tonnes (équivalant à 105,4 % du plan), les ventes de pétrole et de gaz près de 1,6 milliard de dollars (dépassant de 514,0 millions de dollars et équivalant à 147,5 % du plan), contribuant au budget de l’État à hauteur de plus de 866 millions de dollars (soit 150% du plan).

Photo: VNA

Il s'agit de résultats impressionnants, ce grâce à la bravoure et à la sagesse des fonctionnaires, des ingénieurs et des ouvriers du secteur gazopétrolier. Notamment, dans le contexte d'évolutions compliquées du COVID-19, l'industrie gazo-pétrolière en général et Vietsovpetro en particulier doivent faire face à de nombreuses difficultés dues à la "double crise" provoquée par l'épidémie et des prix du pétrole anormaux. Le groupe ne cesse de faire des efforts pour maintenir son rendement, contribuant à assurer le plan d’exploitation pour les années suivantes.

Ces résultats ont permis à Petrovietnam d'atteindre 39 jours avant l'objectif de production totale de pétrole de 9,72 millions de tonnes en 2021.

Les résultats exceptionnels obtenus dans la production et les activités commerciales ont permis à Petrovietnam de figurer dans la liste des 500 sociétés les plus rentables au Vietnam cette année, publiée par la société par actions Vietnam Report.

Au puits No 61, le Vietnam a découvert des flux de gaz et de condensats, ouvrant un avenir radieux pour l'industrialisation et la modernisation du pays.

Photo: PVN

À Thai Binh, l'un des berceaux de l'industrie gazo-pétrolier du Vietnam, Petrovietnam a annoncé une nouvelle identité de marque dénommée PETROVIETNAM, afin de capter les nouvelles tendances du monde et être prête pour la mise en œuvre de sa nouvelle vision et mission.

En 2020 et 2021, le Vietnam ainsi que le monde ont dû faire face à une période très difficile en raison du COVID-19. Pour l'industrie pétrolière et gazière vietnamienne, on peut dire qu'il s'agit de la période la plus difficile de son histoire. Cependant, avec l'esprit de solidarité et la détermination à surmonter les difficultés et défis de son personnel, PVN a rempli son “double objectif” de prévenir et lutter contre l’épidémie, et de maintenir ses activités de production et d'affaires. -VNA