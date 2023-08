Cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Iran. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam - Iran se sont coordonnées avec l'ambassade d'Iran au Vietnam pour célébrer vendredi 4 août à Hanoï le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.



Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc a suggéré aux gouvernements et aux agences des deux parties de faire plus d'efforts pour approfondir la coopération entre les deux pays.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA



Dans l'immédiat, les deux parties doivent se coordonner dans l'organisation de la 10e réunion du Comité intergouvernemental et de la 7e consultation politique pour concrétiser la volonté politique des dirigeants des deux pays, a estimé le vice-ministre vietnamien.



L'ambassadeur d'Iran au Vietnam, Ali Akbar Nazari, a souligné que le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques était un moment approprié pour réfléchir sur le remarquable parcours d'amitié et de coopération entre les deux pays. Cette étape importante représente un demi-siècle d'amitié solide, de coopération fructueuse et de réalisations communes des deux pays, selon lui.



Pour sa part, Nguyên Van Pha, président de l'Association d'amitié Vietnam-Iran, a déclaré que les Associations d'amitié Vietnam-Iran et Iran-Vietnam avaient apporté de nombreuses contributions positives à la consolidation et au développement de l'amitié et de la coopération entre les deux pays. -VNA