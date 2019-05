Hanoï (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Brésil a organisé une cérémonie en l’honneur du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (8 mai).



L’événement a eu lieu en présence de Reinaldo José de Almeida Salgado, vice-ministre brésilien des Affaires étrangères, de plusieurs sénateurs et députés brésiliens, de représentants de différents ministères, agences, organisations politiques et sociales du Brésil, ainsi que de diplomates d’autres pays.



Lors de la cérémonie, l’ambassadeur vietnamien Do Ba Khoa a rappelé les jalons des relations bilatérales depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1989 et du partenariat intégral en mai 2007. Selon lui, ces 30 dernières années, la confiance politique et la compréhension mtuelle entre les Vietnamiens et les Brésiliens avaient été renforcées à travers les échanges de délégations de différents échelons.



Rappelant que les deux pays avaient signé à ce jour 16 accords, protocoles et conventions de coopération dans plusieurs domaines, Do Ba Khoa a indiqué que le Vietnam était devenu le plus grand partenaire commercial du Brésil au sein de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est). En 2018, les échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint 4,51 milliards de dollars, contre 29 millions de dollars en 2001.



L’ambassadeur vietnamien a réaffirmé les engagements et les efforts de Hanoï pour approfondir ses relations avec Brasilia.



Au nom du gouvernement brésilen, le vice-ministre des Affaires étrangères Reinaldo José de Almeida Salgado a souligné que le Vietnam était le 5e partenaire commercial de son pays en Asie. Il a également affirmé l’engagement du gouvernement brésilien de continuer de privilégier le développement des relations avec le Vietnam. -VNA