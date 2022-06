Photo : AFP/VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville a célébré le 17 juin dans la ville l'anniversaire et le jubilé de platine (anniversaire de l’accession au trône) de la reine du Royaume-Uni, Elizabeth II.

S'exprimant lors de la cérémonie, Tran Hung Viet, président de l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni de Ho Chi Minh-Ville, a estimé le développement fructueux du partenariat stratégique entre les deux pays, établi en 2010. Le Royaume-Uni est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam sur le marché européen avec un commerce bilatéral ayant atteint 6,6 milliards de dollars en 2021. La coopération bilatérale dans divers domaines comme l'éducation et la formation, le tourisme, les échanges entre les deux peuples… a aussi été renforcée.

Tran Hung Viet a affirmé que l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville et l'Association d'amitié Vietnam - Royaume-Uni de Ho Chi Minh-Ville s’étaient engagées à faire plus d'efforts pour remplir le rôle de pont entre les habitants de Ho Chi Minh-Ville et ceux du Royaume-Uni.

Le consul général adjoint du Royaume-Uni à Ho Chi Minh-Ville, Sam Wood, a reconnu et hautement apprécié l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville, l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni de Ho Chi Minh-Ville pour ses efforts considérables dans les activités extérieures pour contribuer à approfondir les relations entre le Royaume-Uni et le Vietnam.

Le consulat général britannique à Ho Chi Minh-Ville s'est aussi engagé à être plus actif dans la coordination avec l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville, l'Association d'amitié Vietnam - Royaume-Uni de Ho Chi Minh-Ville dans les activités visant à renforcer l'amitié entre les peuples des deux pays. -VNA