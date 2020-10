Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong lors de la cérémonie célébrant la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Une cérémonie visant à célébrer la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes et la Journée de l'ASEAN pour la gestion des catastrophes, a été organisée le 13 octobre à Hanoï.

Cet évènement a vu la présence du ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong, des représentants du Secrétariat de l’ASEAN, de la Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du bureau du Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP)…

Cette année, la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe est consacrée à la gouvernance. On peut mesurer le degré de bonne gouvernance des risques de catastrophes en termes de vies sauvées, de réduction du nombre de personnes touchées par une catastrophe et d'atténuation des pertes économiques.

Ces dernières années, les risques des catastrophes naturelles ont augmenté de plus en plus à l’échelle mondiale, a estimé le ministre Nguyen Xuan Cuong, appelant tous les pays et peuples à s'épauler pour faire face à ce défi.

Il a également appelé les organisations nationales et étrangères, individus à accorder des soutiens aux populations du Centre du Vietnam qui subissent de lourds dégâts causés par les catastrophes naturelles survenues ces derniers jours.

Dans le cadre de l’évènement, a été organisée la cérémonie de remise des Prix nationaux de la presse sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles 2019 et des prix de deux autres concours sur le même sujet.

Le comité d’organisation des Prix nationaux de la presse sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles 2019 a reçu 896 œuvres de 602 auteurs venus de 120 agences de presse dans l’ensemble du pays.

Caitlin Wiesen, représentante en chef du PNUD au Vietnam a exprimé son impression devant le succès des concours et souligné que les efforts communs permettraient d'édifier un Vietnam plus sûr, plus durable et plus prospère où personne n'est laissé pour compte.-VNA