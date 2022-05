L'ambassadrice bulgare au Vietnam Marinela Petkova. Photo: www.qdnd.vn

Hanoï (VNA) – L’Association d'amitié Vietnam - Bulgarie et l'ambassade de la République de Bulgarie au Vietnam ont co-organisé dimanche 22 mai une cérémonie pour fêter la Journée de l'éducation et de la culture bulgare et de l'écriture slave (24 mai) - l'une des fêtes les plus sacrées du peuple bulgare.

S'exprimant lors de l’événement, la présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Bulgarie, Nguyen Thi Thanh Huong, a déclaré que la célébration de la Journée de l'éducation et de la culture bulgare et de l'écriture slave était l'occasion de promouvoir la langue bulgare et de rendre hommage l'esprit national bulgare.

A cette occasion, l'Association d'amitié Vietnam - Bulgarie s'est coordonnée avec l'Ambassade de la Bulgarie au Vietnam pour organiser l'exposition "Alphabet Cyrillique". L'exposition comprend des affiches avec des interprétations et de symboles basés sur l'alphabet bulgare, a déclaré l'ambassadrice bulgare au Vietnam Marinela Petkova.

Lors de cet événement, ceux qui ont étudié, vécu et travaillé en Bulgarie ont partagé et revu des souvenirs du pays, de son peuple et des relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et la Bulgarie. -VNA