Remise de bourses d'études à des lycéens de la province de Bac Liêu à l'occasion de la fête Chol Chnam Thmay . Photo: VNA

Bac Liêu (VNA) - A l'occasion de la fête Chol Chnam Thmay, les autorités de la province de Bac Liêu au Sud ont organisé lundi 10 avril une rencontre avec des dignitaires, des bonzes, des cadres et fonctionnaires issus de l'ethnie Khmer.



Le président du Comité populaire provincial, Pham Van Thiêu, leur a adressé ses meilleurs vœux, souhaitant que les Khmers continuent à valoriser la tradition de grande union nationale, à bien mettre en œuvre les politiques du Parti et de l’Etat, à participer activement aux mouvements d’émulation patriotique et à l’édification de la Nouvelle ruralité, à enrichir leur vie culturelle…



Soulignant le rôle particulièrement important de la solidarité des ethnies dans le processus d’édification et de développement du pays, il a affirmé que le Parti et l'État avaient lancé de nombreuses politiques adaptées aux exigences de stabilisation et de développement des régions des minorités ethniques, dont des Khmers du Nam Bô entre autres.



A cette occasion, les autorités provinciales ont remis des cadeaux aux représentants des 22 pagodes khmères à Bac Lieu et des bourses à 20 lycéens locaux.



Bac Lieu compte plus de 17.000 ménages de Khmers, représentant 7,6% de la population de la province.



Chez les Khmers, la fête Chol Chnam Thmay, la plus importante de l’année, marque la transition entre la fin de la saison sèche et le début de celle des pluies. En langue khmère, Chol Chnam Thmay signifie «entrée dans l’année nouvelle». -VNA